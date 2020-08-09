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09.08.2020, 14:30, Разное

Учёные назвали первые симптомы деменции. Так, при некоторых формах заболевания могут появляться слуховые галлюцинации.
Деменция с тельцами Леви является одним из самых распространённых видов. Она развивается в случае, если микроскопические отложения повреждают клетки мозга. Нередко это заболевание вызывает изменения в мыслительном процессе, приводит к потере памяти.
Одним из первых его симптомов, по мнению специалистов, являются слуховые галлюцинации. Зачастую они выражаются в том, что человек слышит звуки, похожие на странный стук или шаги.

Кроме того, при деменции с тельцами Леви могут возникать и зрительные галлюцинации. Иногда пациенты видят несуществующих людей и животных, которые выглядят достаточно реалистично. Некоторые даже наблюдают «пальто» на вешалке. Данные ложные образы могут длиться до нескольких минут, что нередко вызывает панику.

К другим признакам деменции относится сильная настороженность, растерянность и сонливость. Они появляются неожиданно и могут быстро сменять друг друга.

Стоит отметить, что данное заболевание способно проявляться даже ночью. Так, человек странно ведёт себя в период быстрой фазы сна. Во время ночных «подъемов», вызванных деменцией с тельцами Леви, пациент может даже потерять сознание и упасть из-за снижения у него артериального давления.



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