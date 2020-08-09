В Санкт-Петербурге женщина пришла в гости с трупом младенца в пакете

09.08.2020, 14:17, Разное

В Санкт-Петербурге жительница пришла в квартиру к знакомому мужчине с трупом младенца, который находился в пакете. Известно, что она отправилась в гости сразу же после родов, чтобы что-то отметить.

В какой-то момент у женщины открылось сильное кровотечение, поэтому потребовалась помощь медиков. Сотрудники скорой доставили молодую мать в реанимационное отделение. В момент ЧП хозяин жилища пребывал под сильным воздействием алкогольных напитков. В ходе допроса он несколько раз менял свои показания. Сначала знакомый женщины сообщил, что нашел пакет с трупом младенца на улице, а затем заявил, что гостья принесли тело ребенка с собой.

Молодая мать пришла в квартиру 39-летнего петербуржца вчера утром. Якобы она сразу же пояснила знакомому, что находится внутри пакета. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.