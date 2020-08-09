Журналистов «Дождя» задержали в Минске

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09.08.2020, 14:16, Новости дня

Двух журналистов и оператора телеканала «Дождь» задержали в Минске, задержание сотрудников СМИ попало на видео.

Отмечается, что задержаны корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.

Запись опубликована в Telegram-канале NEXTA Live журналиста Степана Путило. На кадрах группа мужчин в гражданском и масках скрутила журналистов, которых после увезли в неизвестном направлении.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила «Дождю», что журналистов задержали после того, как они пообщались с ней на улице.

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

Накануне сообщалось, что в Минске начали задерживать участников акции оппозиции. Ранее в субботу была задержана руководитель штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Мария Мороз.



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