Журналистов «Дождя» задержали в Минске
09.08.2020, 14:16, Новости дня
Двух журналистов и оператора телеканала «Дождь» задержали в Минске, задержание сотрудников СМИ попало на видео.
Отмечается, что задержаны корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.
Запись опубликована в Telegram-канале NEXTA Live журналиста Степана Путило. На кадрах группа мужчин в гражданском и масках скрутила журналистов, которых после увезли в неизвестном направлении.
Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила «Дождю», что журналистов задержали после того, как они пообщались с ней на улице.
Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.
Накануне сообщалось, что в Минске начали задерживать участников акции оппозиции. Ранее в субботу была задержана руководитель штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Мария Мороз.
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