 

В Бразилии число больных COVID-19 превысило 3 млн

09.08.2020, 14:10, Новости дня

По состоянию на сегодяшний день в Бразилии общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 3 млн. Об этом сообщает министерство здравоохранения. 

Так, в стране уже выявлено 3 012 412 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Число летальных случаев превысило 100 тыс. – 100 477.

За последние сутки в стране заболело 49 970 человек, умерло – 905.

Бразилия находится на втором месте по распространению коронавирусной инфекции в мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 9 августа коронавирусом в мире заразилось 19 637 506 человек. От COVID-19 умер 726 781 человек, выздоровело 11 939 109 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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