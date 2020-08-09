 

В Киеве заминировали вход в партийный офис ОПЗЖ

09.08.2020, 14:10, Новости дня

В ночь с 8-го на 9 августа неизвестные заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса “Оппозиционной платформы – За жизнь” в Киеве. Об этом говорится на сайте партии.

Представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром. Взрывотехники Национальной полиции обезвредили дистанционно управляемое взрывное устройство на месте в специальном контейнере с помощью гидроудара.

В ОПЗЖ напомнили, что это не первый случай нападения на их офис – 3 июля этого года в Полтаве неизвестный в балаклаве бросил гранату в окно офиса городской организации партии. В результате взрыва пострадала секретарь общественной приемной, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и ранения осколками стекла. 

Ранее в этот же день полиция Киева сообщила, что обезвредила взрывное устройство, обнаруженное у офисного помещения на улице Большой Васильковской, однако какой именно офис там находился, не уточнялось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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