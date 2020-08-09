Центризбирком Беларуси признал состоявшимися выборы президента

09.08.2020, 14:10, Новости дня

Центризбирком Беларуси признал состоявшимися выборы президента. Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала “Беларусь 1”.

По ее словам, по состоянию на 12.00 в голосовании приняли участие 54%.

“Более 54% избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат”, – отметил Ермошина.

Она рассказала, что 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях на участки пришли более 60% процентов.

Ермошина также сказала, что на выборах присутствуют более 200 наблюдателей из-за рубежа. Как правило они являются гражданами стран СНГ, а также представителями посольств, аккредитованных в Беларуси.

Кроме того, аккредитовано 53 868 национальных наблюдателей.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно проходило до 8 августа включительно. 9 августа началось основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах – Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.