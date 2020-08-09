Экс-супруга Валерия Меладзе оправдалась за скандальный пост в Instagram

09.08.2020, 14:09, Разное

Ирина Меладзе оправдалась за скандальный пост в Instagram, посвященный моде на большую разницу в возрасте супругов. Тогда интернет-пользователи решили, что речь идёт о её бывшем муже Валерии Меладзе.

Несколько дней назад на странице Ирины Меладзе в Instagram появился новый пост. Тогда она раскритиковала мужчин, которые в зрелом возрасте уходят из семьи к молодым избранницам.

«Интересует его в женщине лишь фасад, да и сам он пуст как «ночная ваза», – заявила Меладзе. Стоит отметить, что подобные высказывания спровоцировали настоящий ажиотаж в Сети.

Многие подписчики пришли к выводу, что жительница писала именно о своём экс-супруге, который бросил её ради более молодой Альбины Джанабаевой. Такой ход событий вынудил Ирину Меладзе объяснить свои слова. Она отметила, что речь шла не о представителях шоу-бизнеса и, тем более не о её бывшем муже.

«Стареющие ловеласы – это психиатрия, и есть абсолютно во всех социальных слоях, независимо от дохода», – объяснила женщина, а также подчеркнула: большую часть читателей её блога составляют женщины, поэтому она ориентируется на их интересы и свой жизненный опыт.

При этом она не оставила без внимания и взаимоотношения со знаменитым певцом.

«С Валерием у нас нормальные отношения, куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для нас обоих», – поделилась Ирина Меладзе, призвав не искать в её высказываниях намёки на «жаренное».