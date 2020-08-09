Продажи недорогого Xiaomi Redmi 9A стартовали в России

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09.08.2020, 14:05, Новости дня

На российском рынке стартовали продажи нового недорогого смартфона Redmi 9A.

Приобрести девайс у отечественных дилеров можно одновременно в трех оттенках корпус: зеленом, синем и черном. Стартовая цена за данный девайс составляет около 8 тысяч рублей. Известно, что производитель применил в устройстве улучшенный процессор Helio G25 с 2 гигабайтами ОЗУ. Постоянная память в смартфоне достигает 32 гигабайт.

Новинка получила 6,53-дюймовый экран с высоким разрешением 1600 на 720 пикселей. Основная камера имеет одинарный модуль на 13 мегапикселей. Для повышенной автономности смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч. Смартфон получил поддержку быстрой зарядки с мощностью 10 Вт. Остальные характеристики можно узнать при покупке аппарата.



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