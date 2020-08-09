Смартфон Samsung Galaxy A01 Core оценен в 6 тысяч рублей

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09.08.2020, 14:05, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung объявила о начале продаж в РФ нового недорогого смартфона под названием Galaxy A01 Core.

Приобрести новинку можно по цене от 5,9 тысячи рублей в различных оттенках корпуса. Смартфон имеет качественный 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1480 на 720 точек. За производительность аппарата отвечает мощный четырехъядерный чип MediaTek MT6739. Размер оперативной памяти равен 1 гигабайт, а встроенной памяти 16 гигабайт.

Смартфон оснастили усиленным аккумулятором на 3000 мАч. Основная камера получила 8 мегапикселей, а передний модуль 5 мегапикселей. Также указывается, что новый аппарат поддерживает операционную систему Android 10 Go. Более точные характеристики и особенности данного аппарата доступны у ритейлеров.



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