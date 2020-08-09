Диетологи назвали кашу-разрушителя

09.08.2020, 13:53, Разное

Российские диетологи в ходе проведенного исследования рассказали, что традиционные безвредные блюда могут оказаться очень опасными. Они назвали кашу-разрушителя для человеческого организма.

Как ни странно, это популярная овсянка, которая может нанести вред костям человека. Екатеринбургский диетолог Галина Барташевич объяснила, что изучаемая каша – вкусная и полезная: в её составе много клетчатки и микроэлементов. Она даже обладает обволакивающим эффектом, но при ежедневном употреблении по утрам в пищу овсяных хлопьев, содержащаяся в продукте фитиновая кислота будет выводить из организма кальций и способствовать его плохому усвоению. Её коллега Ирина Торопыгина рассказала, что в небольших дозах овёс не только не нанесёт вред, но и очень полезен, речь идёт именно о цельном зерне, а не о кашах быстрого приготовления, где практически нет витаминов.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта овсяная каша положительно влияет на слизистую оболочку желудка и спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом и язвой. Медики советуют кашу при атеросклерозе, заболеваниях суставов и анемии, вот только употреблять данный продукт каждое утро не рекомендуется.