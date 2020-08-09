Специалисты объяснили диаметральную разницу между алкоголизмом и пьянством

09.08.2020, 13:53, Разное

Медики различают термины «алкоголизм» и «пьянство», так как не каждому пьющему человеку требуется лечение. Эксперты разъяснили, в чем диаметральная разница между этими определениями.

Как пишет «Инфореактор», человек, которого можно назвать пьяницей, не является с точки зрения медицины больным человеком. Он не нуждается в помощи врачей, так как его увлечение является пагубной, однако всего лишь привычкой. В любое время такой житель может отказаться от систематического употребления спиртных напитков.

Что же до алкоголизма, то эта дефиниция не синонимична пьянству. Алкоголиком называют человека, который болезненно зависит от приема пива, вина, водки и других подобных напитков. Это – серьезное заболевание, требующее лечения, так как самостоятельно избавится от такого пристрастия невозможно.

При этом чаще всего больные алкоголизмом люди не признают свою зависимость, особенно в ситуациях с зависимости от слабоалкогольных напитков. Бывают также случаи, когда больной алкоголизмом употребляет спиртное тайком от всех. Таким пациентам следует оказывать профессиональную медицинскую помощь, в том числе, и в соответствующих клиниках и лечебных заведениях.