Житель Кабардино-Балкарии в 83 года покорил Эльбрус

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09.08.2020, 13:53, Новости дня

Житель Кабардино-Балкарии Рамазан Джаппуев в возрасте 83 лет поднялся на Эльбрус в честь памяти первых строителей горного курорта.

«Успешное восхождение на вершину Эльбруса совершил 83-летний житель Кабардино-Балкарии Рамазан Джаппуев. Свой поступок он посвящает памяти товарищей и коллег, вместе с которыми он работал над строительством первых дорог на склонах гор Приэльбрусья», – говорится в сообщении АО «Курорт Эльбрус» в Instagram.

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Публикация от Курорт Эльбрус (@resort_elbrus) 9 Авг 2020 в 1:34 PDT

При этом пенсионеру удалось совершить восхождение со второй попытки – в первый раз помешали погодные условия.

«В ночь на 9 августа Рамазан Джаппуев с командой вновь предпринял попытку восхождения, и на этот раз она увенчалась успехом. В 10 утра он стоял на восточной вершине Эльбруса на высоте 5 тыс. 621 метр», – отмечается в сообщении.

Несколько лет назад 76-летнему жителю Непала удалось покорить Эверест.



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