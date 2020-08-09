Экономист прогнозирует для россиян сохранение выплат после пандемии

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09.08.2020, 13:17, Разное

Экономист Константин Селянин высказался относительно будущего социальных выплат для россиян. По прогнозам эксперта, и после пандемии такая материальная поддержка останется и после завершения пандемии коронавируса.
Как пишет «Политэксперт», специальные выплаты для поддержки населения в стране были введены из-за ограничений, вызванных Covid-19. Многие россияне оказались в трудной экономической ситуации, что и стало причиной такого решения правительства. Всего на эти цели за все время карантина было потрачено порядка 500 миллиардов рублей.

Эксперт прогнозирует, что такая материальная помощь имеет все шансы остаться и далее. Их получателями будут три категории граждан, так как сохранение постоянных прямых выплат слишком затратно для государственного бюджета.

Однако безработным государство может оставить дополнительные выплаты, то же касается и семей с тремя и больше детьми. Кроме того, правительство продолжит поддержку медицины, сохранив выплаты для врачей, назначенные в период эпидемии и после ее завершения.



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