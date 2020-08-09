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09.08.2020, 13:09, Разное

Ясемин Уйсал Унсал, диетолог, рассказал о полезных свойствах кукурузы для здоровья человека. Питательный продукт имеет профилактическое действие против многих болезней.
Специалист отметил, что кукуруза малокалорийна, на 100 граммов приходится только 86 калорий и минимум жиров, известна своими антиоксидантными свойствами, ограждает от онкологических и сердечных болезней. В ее составе есть витамины C,B1, магний и фосфор. В продукте высокое содержание фолатов снижает риски врожденных дефектов.

С помощью кукурузы можно укрепить память за счет наличия тиамина, а пантотеновая кислота защищает от стресса. Кукурузное масло вводят в рацион людям с атеросклерозом и болезнями сердца, за счет низкого количества жирных кислот. В лечебных целях используют и рыльца кукурузы, так как в них есть углеводы, соли калия, кальций и натрий. Применяют их для выведения камней из почек и используют как мочегонное средство.

Но кукурузу нужно применять с осторожностью людям на диете и тем, кто болеет сахарным диабетом, так как у продукта высокий гликемический индекс. Также в составе много жиров, что усиливает перильстатику кишечника.



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