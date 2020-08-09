В Госпогранслужбе заявили, что очередей на въезд в Крым из материковой Украины нет

09.08.2020, 13:05, Новости дня

По состоянию на утро 9 августа на административной границе с Крымом нет очередей в контрольном пункте въезда/выезда со стороны материковой Украины. Об этом в комментарии изданию “Крым.Реалии” сообщил начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Государственной погранслужбы Украины Иван Шевцов.

“На данный момент в КПВВ “Каланчак”, “Чаплинка” и “Чонгар” очередей нет, проблемных вопросов нет. Мы не общаемся с оккупационными властями, поэтому сказать, насколько большие очереди были там, мы не можем. Со стороны материковой Украины никаких очередей за минувшие сутки не было”, – сказал Шевцов.

8 августа на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение запретить с 8.00 9 августа до 8.00 30 августа въезд и выезд из оккупированного Крыма для предотвращения распространения COVID-19. Пропускать намерены только отдельные категории граждан.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что перед закрытием админграницы с Крымом в КПВВ “Каланчак” скопились сотни граждан, которые намерены покинуть полуостров.