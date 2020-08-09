HTC представила недорогой смартфон HTC Wildfire E2 за 8 760 рублей

09.08.2020, 12:55, Новости дня

На российском рынке вышел в продажу новый недорогой смартфон HTC Wildfire E2, который можно приобрести за 10 тысяч рублей.

Аппарат получил увеличенный 6,2-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Высокую производительность обеспечивает мощный восьмиядерный процессор Helio P22, а также 4 гигабайта оперативной памяти. Встроенная память смартфона составляет 64 гигабайта. Основная камера смартфона имеет сдвоенный модуль на 16+2 мегапикслелей.

Передняя камера получила одинарный модуль на 8 мегапикселей со сканером отпечатков пальцев. Новинка также может похвастаться усиленным аккумулятором с емкостью 4000 мАч. Недорогой девайс HTC Wildfire E2 поддерживает операционную систему Android 10.