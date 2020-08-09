 

HTC представила недорогой смартфон HTC Wildfire E2 за 8 760 рублей

09.08.2020, 12:55, Новости дня

На российском рынке вышел в продажу новый недорогой смартфон HTC Wildfire E2, который можно приобрести за 10 тысяч рублей.

Аппарат получил увеличенный 6,2-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Высокую производительность обеспечивает мощный восьмиядерный процессор Helio P22, а также 4 гигабайта оперативной памяти. Встроенная память смартфона составляет 64 гигабайта. Основная камера смартфона имеет сдвоенный модуль на 16+2 мегапикслелей.

Передняя камера получила одинарный модуль на 8 мегапикселей со сканером отпечатков пальцев. Новинка также может похвастаться усиленным аккумулятором с емкостью 4000 мАч. Недорогой девайс HTC Wildfire E2 поддерживает операционную систему Android 10.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Пожар в жилом доме в Кировской области: площадь возгорания составляет 420 квадратов

06.07 / Эксперты рассказали о причинах появления розового снега в Альпах

14.07 / “Преднамеренная атака”. Эрдоган обвинил Армению в нападении на Азербайджан

02.08 / “Я кричала и стучала во все двери. Никто не отреагировал”. В поезде “Мариуполь – Киев” злоумышленник избил и пытался изнасиловать пассажирку

25.06 / Daily Mail – Мадонна назвала Трампа нацистом и социопатом

07.07 / В Москве задержали советника главы “Роскосмоса” Рогозина, его обвинили в госизмене

05.08 / В Армении принят закон об ограничении вещания российских телеканалов

28.07 / К Земле приблизился астероид диаметром до 190 метров

17.07 / Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге

21.07 / Крестный отец Ефремова рассказал, почему актера нельзя считать преступником

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска