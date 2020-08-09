 

Екатерина Волкова пожаловалась на травлю хейтеров из-за возраста и откровенных фото

09.08.2020, 12:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Екатерина Волкова опубликовала новый пост, в котором пожаловалась на травлю хейтеров. В комментариях актрисе часто напоминают о ее возрасте и осуждают ее за то, что показывает откровенные фото.
По словам Екатерины Волковой, она не чувствует собственных лет и не стесняется своего тела. 46-летняя артистка призвала подписчиков не переживать из-за того, что они уже не молоды. Она процитировала Коко Шанель, которая говорила о том, что 50-летние женщины могут быть привлекательнее тех, кому 20 или 30 лет. Все зависит от того, насколько хорошо ухаживаешь за собой. При этом, «стремление молодиться ужасно старит». Актриса полностью согласна с этими словами. Екатерина Волкова отметила, что она действительно уже не юная девочка. У нее трое детей и опыт в виде страстных отношений, страданий и переживаний. Знаменитость подчеркнула, что это ее жизнь и ответственность за «божественный дар любви».

Артистка считает, что женщинам не стоит переживать из-за своего возраста. Должно быть только личное мироощущение, поэтому нужно ценить каждое мгновение и быть благодарными. Жизнь Екатерина Волкова сравнила с циклом растений, когда сначала есть росток, потом цветение, затем – плоди и семена. Многие подписчики согласились с этим, ответив, что «возраст – это состояние души». Хейтеров актрисе посоветовали сразу блокировать и не обращать на них внимания.



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