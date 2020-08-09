Apple подала в суд на Prepear за изображение груши: компания претендует на все фрукты в логотипах

09.08.2020, 12:53, Разное

Apple подала иск против Prepear с требованием запретить ей использовать фирменный логотип в виде груши. Судя по другим судебным тяжбам, компания намерена претендовать на все коммерческие изображения фруктов в товарных знаках.

Компания Super Healthy Kids, создающая продукты для здоровья, разработала специальное приложение Prepear, доступное для iOS и Android. С его помощью можно контролировать рацион, находить рецепты полезных блюд, а также составлять списки для покупок. Логотипом программы является контурное изображение груши, однако, как пишет руководство фирмы, сейчас появились проблемы с использованием этого знака.

Американская корпорация Apple подала заявление о запрете эксплуатации грушевидного логотипа. «Яблочная» компания требует прекратить регистрацию указанного знака, так как это, по ее мнению, нарушает права интеллектуальной собственности. Причем это уже не первый подобный иск от Apple, ранее она выступила против нескольких компаний, которые также пытались зарегистрировать логотипы в виде фруктов. Из-за нежелания продолжать судебные тяжбы ряд фирм уже отказались от применения разработанных собственными силами товарных знаков. При этом в штате создателей Prepear всего пять человек, издержки на суд привели к увольнению одного специалиста и потере нескольких тысяч долларов.

Однако сдаваться Prepear не намерены, по мнению руководства создателей популярного приложения, они чувствуют моральный долг противостоять юридическим атакам со стороны такой крупной корпорации с миллиардными оборотами. Целью SHK является доказать, что и малый бизнес может защитить себя в споре с такими гигантами бизнеса. Отличия логотипов Apple от Prepear очевидны, кроме схематичности изображения плодов общих черт они не имеют. Для этого компания уже начала сбор подписей в свою поддержку на ресурсе change.org. Сейчас поклонники собрали порядка 13 тысяч подписей и их число растет.