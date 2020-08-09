 

МЧС РФ завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

09.08.2020, 12:48, Новости дня

Российская группировка МЧС завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва в порту Бейрута, при этом власти Ливана уже не надеются найти живых под завалами.

«Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно-спасательные работы продолжаются», – передает ТАСС сообщение оперштаба МЧС.

«Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами», – добавили в штабе.

Россия направила в Ливан борт МЧС. Ранее SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту. Всего авиация МЧС запланировала совершить в Бейрут пять рейсов, которыми будут доставлены 150 российских специалистов.

МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.

Ливан выразил благодарность РФ за помощь после взрыва в порту Бейрута, власти страны надеются, что Москва поставит в город строительные материалы.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / В Общественной палате готовы к экспертизе новых законов после обновления Конституции

05.08 / Кто победит в противостоянии в Беларуси: власть, или интернет? 

13.07 / Кудрин оценил риски нарастания госдолга США

24.07 / Эрдоган объявил о круглосуточной доступности Айя-Софии для молитв

15.07 / В Вашингтоне обеспокоены столкновениями в Нагорном Карабахе

08.07 / Петра Верзилова задержали в Москве

22.07 / В РФ решили не откладывать сроки запуска 5G

19.07 / От COVID-19 в мире излечились более 8 млн человек

25.07 / В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом осенью

08.07 / В Чехии лоб в лоб столкнулись пассажирские поезда, есть жертвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска