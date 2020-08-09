 

Лукашенко признался, что не уверен в своей победе на выборах

09.08.2020, 12:43, Разное

Выборы президента Белоруссии – 2020 проходят на фоне массовых протестов оппозиции. В Минск введены войска, интернет работает с перебоями.

Многие эксперты и блогеры предсказывали поражение белорусского лидера от оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Да и сам Александр Лукашенко в своей победе не уверен, но все же надеется на лучшее.

“Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен”, – сказал белорусский лидер журналистам.

На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов. Центризбирком республики не допустил до голосования двух популярных политиков – банкира Виктора Бабарико и создателя “Парка высоких технологий” Валерия Цепкало. Первый в середины июня находится за решеткой, второй был вынужден уехать из Белоруссии.

Лукашенко считает, что расправы над политическими оппонентами не было. “Власть не предпринимала репрессий против своих конкурентов и не будет этого делать”, – заявил президент.

Оппозиция обвиняет власти в давлении на альтернативных кандидатов и их сторонников. Ранее Светлана Тихановская заявляла, что вывезла своих детей за границу на время выборов. Ее супруг блогер Сергей Тихановский арестован, ему предъявляют обвинение в организации массовых беспорядков

Распространите информацию: если в вашем бланке стоит галочка за Лукашенко – значит бланк испорчен.

— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 9, 2020



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