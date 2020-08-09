Дочь Леонида Якубовича Варвара Видо не хочет жить, как дети знаменитых родителей

09.08.2020, 12:30, Разное

Недавно ведущему «Поле чудес» Леониду Якубовичу исполнилось 75 лет, в честь чего журналисты решили поговорить с его дочерью. Варвара Видо в интервью призналась, что она не хочет жить как дети знаменитых родителей, а также развеяла слухи, которые часто появляются о ней в СМИ.

22-летняя Варвара Видо учится на факультете международной журналистики и все ее мысли занят карьерой. Также дочь Леонида Якубовича информирует собственные песни под именем Barbara Vido, а ее первую композицию можно послушать на различных известных площадках. На данный момент она записывает свой первый альбом.

По словам Варвары Видо, она, как и старший брат, никогда не стремились жить как дети других представителей шоу-бизнеса. Дочь ведущего «Поле чудес» не появлялась на обложках глянцевых изданий. Это была позиция Леонида Якубовича и ее матери. 22-летняя девушка считает, что известность отца и его высокие доходы это не повод, чтобы считать себя лучше остальных людей.

С Леонидом Якубовичем у Варвары Видо сложились теплые отношения. Единственное, телеведущий переживает, чтобы о его дочери не писали плохо в СМИ. Они часто разговаривают на философские, религиозные и исторические темы. Также играли в большой теннис, которым дочь знаменитости занимается с двухлетнего возраста. Кроме этого, Варвара Видо увлекается конным спортом и с удовольствием ездит на горнолыжные курорты.

На данный момент дочь ведущего «Поле чудес» живет в квартире матери, а родители – в загородном коттедже. Желание заботиться о себе самостоятельно возникло у девушки в 20 лет. Сначала ее отговаривали, так как Варвара Видо даже не могла готовить еду, но вскоре ее аргументы победили. Сейчас она самостоятельно себя обеспечивает.