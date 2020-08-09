 

Анастасия Волочкова продемонстрировала свою новую купель, прикрывшись веником

09.08.2020, 12:30, Разное

Анастасия Волочкова не забывает радовать фанатов оригинальными фото. Балерина продемонстрировала новую купель, спрятав обнаженное тело веником.
В своем блоге Instagram Анастасия Волочкова опубликовала смелый снимок, на котором видно, как она позирует в новой купели обнаженной, прикрывая тело одним банным веником. Фотографию она подписала постом о том, что создатель хорошо потрудился над изготовлением купели. Старый вариант она собирается продавать и просит будущих покупателей писать ей на почту.

Подписчики смелое фото приняли спорно. Некоторые поклонники считают кадр вызывающим, а хейтеры подвергли критике фигуру балерины. Анастасия Волочкова неблагоприятные комментарии проигнорировала, так как хороших реакций о фотографии намного больше. Ее поддержали за красивое, стройное тело и попросили не реагировать на критические комментарии завистников.



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