Врач-иммунолог опровергла информацию о тяжёлых последствиях COVID-19

09.08.2020, 12:17, Разное

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха опровергла информацию о некоторых тяжёлых последствиях COVID-19. Например, на данный момент научно не подтверждён тот факт, что вирус может долго оставаться в органах человека и вызывать хронические заболевания.

Алла Волоха прокомментировала слова американского доктора о том, что наиболее уязвимой для коронавирусной инфекции является центральная нервная система, яички и глаза. Она назвала данные органы забарьерными. Однако это не означает, что коронавирус способен пребывать в них слишком долго и провоцировать появление хронических заболеваний.

Тяжелое протекание пневмонии, продолжительное пребывание под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказывают серьёзное воздействие на здоровье человека. Сохраняется вероятность остаточных явлений в лёгких. Вместе с тем, чаще всего такой исход COVID-19 встречается у людей с ранее обнаруженными хроническими заболеваниями.

Вероятнее всего, для них это будет чревато определёнными последствиями.

«Пока мы не знаем, как долго будут удерживаться осложнения у людей после выздоровления», – пояснила иммунолог.

С целью недопущения заражения специалисты рекомендуют тщательно мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию в общественных местах и не трогать лицо грязными руками.