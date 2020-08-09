Хождение России к урнам

09.08.2020, 12:15, Разное

Памяти лета 2019 года.

Вот и закончилась почти полугодовая эпопея государственных перемен. Ушел в прошлое постсоветский режим, окончательно оформился новый. Неконституционный, неправовой, недемократический. На юридически сомнительном голосовании власть собрала огромное большинство голосов. Наверное, приписав себе какое-то количество бюллетеней «за». Но, убежден, не эти приписки (фальсификации) стали решающими. В который раз оппозиция показала свою беспомощность. Народ же, как и обычно, продемонстрировал верность власти.

Пора вывешивать лозунги: «Власть и народ едины. — Это единство непобедимо!»

Нам же, либералам и демократам, остается горевать. Вновь нас не услышали, не вняли. Горевать? — Однако лето 2019 года вроде бы давало надежду на возможность изменений. Были очевидны мужество и настойчивость москвичей, растерянность власти. С гордостью и радостью я смотрел на моих земляков, твердо и решительно выступавших против беззакония. — «Этот город наш!» Это город Ключевского, Пастернака, Цветаевой, Окуджавы, город 1991 года.

Теперь — и июля 2019 года. «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя столица, золотая моя Москва».

Их аргументом были шеренги откормленных полицейских и солдат. С их стороны — сила. Наш аргумент — правда. Как известно, «Бог в правде, а не в силе». Наше дело правое, мы победим. Но когда? Тогда думалось: «вот, вот». Сегодня…

В 2019 году власть не допустила на выборы в Мосгордуму всех независимых кандидатов. Причина одна: якобы неправильно собранные подписи граждан. У всех независимых кандидатов. У «зависимых» — правильно. У всех. Топорная работа; не удосужились даже разнообразить мотивы отказа. И так сойдет.

Никто не вышел к протестующим. Где были Собянин, Путин, Медведев?

Поведение Памфиловой — позорное, неумное. Ею навсегда утерян нравственный авторитет. — Как и допущенными к выборам кандидатами (теми, у кого он был).

Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Лето 2019 года. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»:

Гражданский подъем жителей Москвы внешне закончился ничем. Власть постепенно приходила в себя, перехватывала инициативу, а в январе 2020 года начала контрнаступление. У гражданского общества не оказалось четко сформулированных стратегических целей. «Допускай», конечно, неплохо, но — мало. Видимо, между политической мыслью теоретиков оппозиции и протестной (по своей природе — этической, гражданской) энергией масс нет связки.

Более того, громоздится пропасть непонимания, незнания, недоверия. Мысль — сама по себе, люди, требовавшие справедливости, права, честности, — сами по себе.

Скажем о специфике эволюции власти в последние десять-пятнадцать лет, о ритме перемен в ней. Пережив вынужденную «рокировочку», четыре года смирения перед псевдолиберальной и псевдомодернизационной декламацией, стерпев даже возвращение на миг (только на миг!) «козыревской дипломатии» (голосование в ООН по Ливии, в котором РФ впервые за много лет выступила солидарно с западными партнерами), Путин столкнулся с казусом Болотной. Его, по-видимому, испугало стотысячное собрание оппозиционеров в центре города, в непосредственной близости к Кремлю.

Участники акции протеста против фальсификации выборов «За честные выборы» на Болотной площади. 10 декабря 2011 года. Фото: РИА Новости

Хорошо помню этот морозный день, спокойную, мирную, дружелюбную атмосферу этой манифестации. Масса знакомых, скромно одетых, немолодых интеллигентов радостно приветствовали друг друга и, ей-богу, не помышляли о штурме Кремля. Мы хотели, чтобы власть нас услышала.

Я, к примеру, наивно полагал, что остались возможности для взаимодействия. Типичное русское либеральное прекраснодушие! Да, митинг на Болотной, многочасовое стояние там воспламенили сознание части либерального истеблишмента. Им казалось: еще несколько усилий — и ситуация в стране изменится.

Однако капитал Болотной быстро иссяк, как и сам эмансипационный подъем.

И по гражданскому обществу был нанесен мощный удар. Крым, Украина стали для нас такими же символами несчастья, как Чехословакия для шестидесятнической советской интеллигенции полвека назад. Вновь актуально звучал Галич: «Граждане, Отечество в опасности! Наши танки на чужой земле…!»

Россия из общества с остаточными демократическими институтами и ценностями превращалось в диктатуру.

Но московское лето 2019 года ясно показало: далеко не все смирились, подчинились, не все готовы вновь утонуть в тоскливом единодушии. — Вот тогда-то Кремль нанес новый удар. Фактическая отмена Конституции, отказ от конституционно-правовой процедуры трансляции власти, выделение «государствообразующего народа» и т. д. На этот раз «танки» прошлись по родным полям.

Через тридцать примерно лет (с конца восьмидесятых) круг замкнулся. Поезд, который отправился от станции «тоталитаризм» в сторону станции «демократия», прибыл в тупик «неототалитаризм». Там есть кипяток, сухари, залежалые консервы. Но нет права, институтов, выбора, свободы и проч.

Каждое утро, просматривая новости, отмечаю: опять кто-то арестован, получил столько-то лет или штраф. Что же такое происходит в стране? С одной стороны, трогательное единство власти и народа, с другой — рост числа «правонарушителей», «мошенников», «разгласителей государственных тайн» и т. п.

Как будто окунаешься в атмосферу тридцатых. Тогда трудящиеся получили все: самый совершенный и справедливый общественный порядок, самую демократическую Конституцию, гарантирующую их социально-экономические права и исключающую возможность эксплуатации человека человеком. Но одновременно выявлялись несметные рати «врагов народа». Партия и органы, не ведая сна и покоя, должны были вскрывать и уничтожать их. Рубить подлые змеиные головы вредителей, изменников, двурушников.

Говорят: история не повторяется. Да она только то и делает, что повторяется.

И, кажется, мы вновь попали в историю. — Когда-нибудь XXXV съезд объединенной «Справедливо-либерально-демократическо-коммунистической партии» разоблачит нарушителей постсоциалистической законности; из Храма воинской славы вынесут «мощи» недавних властителей и захоронят в центре Лубянской площади, у подножия мемориального архитектурного ансамбля «Собирателям русских земель». Но благодарный «государствообразующий народ» и некоторые (увы, не все) равноправные (и благодарные) «негосударствообразующие» народы не примут сердцем эти псевдоразоблачения и душой останутся с «собирателями». Вскорости история повторится вновь. Появятся «враги», «предатели», «фальсификаторы», «вольнодумцы», «иностранные агенты». И Лубянский приказ заработает на полную мощность.

Но это — когда-нибудь. В далеком будущем… (Но, чу, слышу рев танков, идущих по Красной площади; это участники парада, посвященного 75-летию праздника Обнуления — главного торжественного дня Союзного государства России, Белоруссии, Крыма, Абхазии, Осетии, Сирии, Северной Кореи, Ханты-Мансийского ханства, Чечено-Казанского халифата, Запорожско-Львовской Сечи, Донецко-Луганской советской республики…).

Хотя, честно говоря, понятие «далекое будущее» — относительное. Но не по Эйнштейну, а по Конституции-2020. В ней впервые в истории человечества законодательно зафиксирована возможность управления временем. Как ретроспективно — объявлять бывшее не бывшим, так и перспективно — утверждать заранее новую темпоральную повестку дня.

«Обанкротившаяся» ельцинская Конституция (1993), казалось, давала президенту неограниченные полномочия. Он был поставлен над системой разделения властей, и все они находились фактически в его руках. Но вот это «не более двух раз подряд» резко снижало градус его верховенства. После восьми, а затем двенадцати лет наступала пауза. А каково четыре года (шесть лет) наблюдать, как на твоем исторически законном месте восседает кто-то другой? Это какую же выдержку, нервы и здоровое сердце надо иметь, чтобы пережить это унижение!

Справедливости ради скажем: в 2008 году еще рано было обнулять — основные достижения были в будущем. А вот результаты шестилетки 2012–2018 годов уже позволяли провести хронополитический, хроноправовой, хроноисторический переворот. Да, в Конституции-2020 записано, что президентом можно быть два раза (двенадцать лет). Безо всяких там «подряд». — И правильно! Долой эту псевдолиберальную зацепку. У нас теперь есть инструмент обнуления. Его эффективность доказана 1 июля 2020 года.

Сердцем своим чувствует народ, кому можно довериться. За президентом остается хозяйство всех трех властей (исполнительной, законодательной, судебной), но и вводится еще суверенное право контроля над временем (тоже триада: прошлое, настоящее, будущее). Правда, пока дело не доведено до конца. Еще не прописано: источником всякой власти (над прошлым, настоящим, будущим) является «государствообразующий народ» в лице президента РФ.

Только теперь по-настоящему оправдываются надежды полицейского генерала (а по совместительству — политического мыслителя) середины XIX века А. Х. Бенкендорфа: «Прошедшее РФ было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое сильное воображение».

Конституция-2020 принимает рекомендации и другого полицейского генерала из позапрошлого столетия — Л. В. Дубельта: «Надивиться нельзя, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся заграничные порядки» Услышано! Русское право больше не подчиняется «заграничным порядкам». А «безмозглых» погнали прочь, подальше от сочинения законов (в качестве запоздавшей благодарности предлагаю зачислить Александра Христофоровича Бенкендорфа и Леонтия Васильевича Дубельта в состав «государствообразующего народа» и полагать их отныне почетными членами; кроме того, проводить ежегодный творческий конкурс Бенкендорфа — Дубельта для современных идеологов, мыслителей, прозорливцев).

Не знаю, понимают ли сами авторы Конституции-2020, что им удалось сделать. А именно: не отказываясь от демократии, устранить ее коренной «недостаток» — первое лицо (президент, премьер-министр) было ограничено определенным сроком пребывания в должности. Эта «временность» никак не способствовала лучшему отправлению ими своих обязанностей. Российские юристы и политики нашли решение этой проблемы. Вместе с тем Конституция-2020 безо всякого перехода к монархии предоставляет нам (россиянам) ее преимущества.

Мужчина голосует по поправкам в Конституцию. Фото: РИА Новости

Устойчивость, стабильность, предсказуемость, силу привычки, спокойную возможность воспитывать преемника (наследника) и т. д.

Остался последний барьер на длинной исторической дистанции Российской Власти. Она все еще ограничена физическими сроками жизни персонификатора. И хотя это в корне противоречит ее природе, пока этот барьер не взят. Правда, имеется достоверная информация: перед отечественной наукой поставлена задача существенного продления человеческой жизни (хотя бы одной) с дальнейшим переходом к практическому бессмертию.

***

И все-таки, несмотря на победоносный для власти Urnengang (аллюзия на название книги Шпенглера «Закат Европы»), не сомневаюсь, что в обозримом будущем мы покажем всему миру: РФ — страна Сахарова, а не Сталина. Страна мужества и духа, а не «империя зла».

Великий ученый и мыслитель Макс Вебер говорил, что воздух города делает человека свободным. Я дышу воздухом свободной Москвы лета 2019 года.

Братья — украинцы! «За нашу и вашу свободу»! Да здравствует Киев — мать городов русских! То есть — русской свободы. Неслучайно у вас в центре города (на Подоле) стоит памятник Магдебургскому праву, памятник свободе и самоуправлению городов. И не гневайтесь на нас; мы, как младшие, еще подрастем. Кремль не будет ставкой очередного хана, но — резиденцией свободно избранного главы России.

«Россия есть европейская держава». Мы избавимся от деспотии, полицейщины, страха. Место Москвы — рядом с Киевом, Варшавой, Прагой, Берлином, Парижем, Лондоном и т. д.

За Москву и трехцветный флаг над Кремлем! За лучший город на Земле! За москвичей, которые почти тридцать лет назад отстояли свободу для всей РФ и добудут ее вновь!

Юрий Пивоваров

Историк, политолог, академик РАН