 

Юлия Савичева призналась, что верит в предчувствие и вещие сны

09.08.2020, 12:09, Разное

Юлия Савичева решила пообщаться со своими подписчиками в микроблоге Instagram на тему того, верят ли они в предчувствие и вещие сны. Певица призналась, что сама испытывала подобное накануне рождения дочери.
По словам Юлии Савичевой, человек может предугадывать события, основываясь на интуиции. Например, врачи до последнего сомневались в том, какой пол у ее первенца. Однако сама артистка с самого начала знала, что носит под сердцем девочку. Окончательно она убедилась в этом, когда ей приснился вещий сон. Юлия Савичева увидела, в какой день недели на свет появился ее дочь Анна. В результате, все сбылось, поэтому знаменитость считает, что нужно уметь различать знаки сверху и правильно к ним относиться.

Многие люди боятся трактовать сны, а Юлия Савичева – наоборот, старается прислушиваться к таким сигналам и понять, о чем ее хотят предупредить. Певица попросила фолловеров написать, были ли в их жизни подобные ситуации. Она призналась, что с удовольствием почитает комментарии на эту тему.

На данный момент Юлия Савичева самостоятельно работает над своим репертуаром. Несмотря на прекращение сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, у них сохранились хорошие отношения. Артистка неоднократно говорила о том, что экс-наставник всегда будет для нее учителем и авторитетом.



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