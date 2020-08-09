Валерия показала постройневшего Иосифа Пригожина

09.08.2020, 11:53, Разное

Валерия продемонстрировала, как похудел Иосиф Пригожин. Семья ведет здоровый образ жизни и свободное время проводит активно.

Поклонники Валерии знают, что она очень любит спорт и в свои 52 года имеет превосходную физическую форму из-за постоянных тренировок. Любовь к здоровому образу жизни передалась и супругу артистки Иосифу Пригожину, который поменялся за последнее время. В своем блоге Instagram вокалистка показала похудевшего супруга.

Пост артистка приурочила ко дню физкультурника, который празднуют, как написала певица, во вторую субботу августа. На снимке видно хорошую растяжку супругов. На первом фото Валерия высоко подняла ногу на столб, а на втором – Иосиф Пригожин продемонстрировал полушпагат.

Подписчики оценили хорошую физическую форму знаменитостей и назвали их двумя физкультурниками. Но очень впечатлил поклонников постройневший продюсер, многие едва узнали его без живота.