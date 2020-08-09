«Я рыдала» – Елена Захарова рассказала, как утратила половину волос

09.08.2020, 11:53, Разное

Елена Захарова, звезда «Кадества», вспомнила, как когда-то утратила половину волос. С того момента актриса больше не проводит эксперименты над собственной внешностью.

У Елены Захаровой есть своя визитная карточка – это шикарные рыжие волосы. Но в ее жизни была ситуация, когда актриса чуть не потеряла всю эту красоту. В 18 лет знаменитости предложили играть главную роль, но нужно было покрасить волосы в черный цвет. Актрисе сделали 4 окрашивания, убирая природный рыжий цвет, что стало испытанием для волос. Но ради того, чтобы играть со знаменитостями она была согласна на подобный эксперимент.

После возвращения в театральный вуз руководитель призвал ее вернуть натуральный цвет. Елена Захарова вспомнила, что сперва осветлилась, после начала возвращать рыжий оттенок. В результате всех процедур она утратила половину волос и признается, что было очень неприятно, ведь восстанавливала их очень долго.

Как только волосы приходили до нормального состояния, то опять подвергались разными манипуляциями, которые вредили кудрям. Актриса стала сравнивать прическу по старым фото и поняла, что шикарной шевелюры уже нет. С той поры она не издевается над волосами и если нужно менять их цвет для фильма, то она просто подбирает парик.