 

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE превратили в Maybach с элементами AMG

09.08.2020, 11:50, Новости дня

Известное ателье Hofele-Design GmbH приняло решение существенное повысить популярность кроссовера Mercedes GLE.

Специалистам удалось максимально увеличить роскошность транспортного средства. В финальном исполнении автомобиль получил название Mercedes HGLE. Вместе с тем кузов имеет двойной оттенок, схожий с премиальными моделями марки на Rolls-Royce. Новинка получила улучшенную радиаторную решетку в хромированном исполнении. Наиболее значимые изменения коснулись салона, которые имеет дорогие материалы отделки.

Покупатели смогут выбрать индивидуальный характер оснащения салона с разными материалами, начиная от алькантары и до кожи наппа. По техническим параметрам пока никаких точных сведений о данном автомобиле не сообщается до выхода в продажу.



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