 

Лукашенко сделал заявление о хаосе после выборов

09.08.2020, 11:43, Разное

Нынешние выборы президента Белоруссии грозят стать серьезным испытанием для Александра Лукашенко. Впрочем, он, судя по всему, твердо намерен сохранить должность главы государства за собой.

Политик признался, что не слишком сильно рассчитывает на международное признание этих выборов. Впрочем, куда больше его волнует ситуация внутри страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что после оглашения результатов голосования Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну. Отметим, тем временем оппозиция уже составляет планы по организации массовых протестов в том случае, если результаты выборов покажутся им нечестными.

В своем выступлении Александр Лукашенко затронул и тему отношений Белоруссии и России. Минск, по его словам, всегда будет готов сотрудничать с Москвой в той мере, в которой российское руководство нацелено на тесные контакты.

Вспомнил он и о 33 задержанных в стране россиянах. Александр Лукашенко подчеркнул, что ему все равно если эту ситуацию спровоцировала некая третья страна. Со случившимся он намерен работать “по факту”.

Напомним, 9 августа проходят выборы президента Белоруссии. К этой дате активизировались белорусские оппозиционеры, которые не хотят чтобы Александр Лукашенко оставался на очередной срок. Впрочем, подозревают они, их голос вряд ли будет услышан.



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