 

Мнение: Масочный режим в Арканзасе

09.08.2020, 11:32, Разное

Гражданин соблюдает предписания врачей и носит маску в общественном месте.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / СМИ: Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые станут родителями

17.07 / В США выросла смертность от передозировки наркотиков

08.07 / Илья Авербух прокомментировал отношения с Лизой Арзамасовой

20.07 / Ани Лорак заинтриговала поклонников видеороликом, снятым у свадебного алтаря

21.07 / Испытания российской вакцины от коронавируса вышли на завершающую стадию — Минздрав

07.08 / Рабочий день депутатов Госдумы России сократят для снижения вреда

16.07 / Электронные сигареты могут вызвать состояние, похожее на COVID-19 — реабилитолог

20.07 / Учёные рассказали, как орехи пекан влияют на людей с лишним весом

02.08 / Мнение: День ВДВ

15.07 / Мнение: УДК “Боном Ричард” горит уже 3-й день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска