Дакота представила фанатам пикантный снимок, решив обнажиться

09.08.2020, 11:30, Разное

Рита Дакота поделилась пикантным снимком, который сделала фотограф Александра Буримова. Певица решила сфотографироваться обнаженной, дополнительно на фото имеется и девять глаз.

Рита Дакота сообщает, что сейчас находится дома и лечится от коронавируса. Пока она поправляется, приняла решение показать своим подписчикам в Instagram смелое фото, на котором изображена обнаженной и с девятью глазами на лице. Она спросила у поклонников, понравился ли им кадр с необычным образом или это слишком.

Мнения фанатов разделились. Одни написали, что в восторге от интересного фото, а другие написали, что смотреть на такой кадр неприятно. Также многие не смогли понять огромное количество глаз в кадре.