 

Дакота представила фанатам пикантный снимок, решив обнажиться

09.08.2020, 11:30, Разное

Рита Дакота поделилась пикантным снимком, который сделала фотограф Александра Буримова. Певица решила сфотографироваться обнаженной, дополнительно на фото имеется и девять глаз.
Рита Дакота сообщает, что сейчас находится дома и лечится от коронавируса. Пока она поправляется, приняла решение показать своим подписчикам в Instagram смелое фото, на котором изображена обнаженной и с девятью глазами на лице. Она спросила у поклонников, понравился ли им кадр с необычным образом или это слишком.

Мнения фанатов разделились. Одни написали, что в восторге от интересного фото, а другие написали, что смотреть на такой кадр неприятно. Также многие не смогли понять огромное количество глаз в кадре.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / В горле любительницы сашими поселился активный червь

31.07 / Мнение: “Чрезмерное злорадство”.

10.03 / Мнение: О кухонных боях

30.07 / Немецкие спасатели назвали пять распространенных заблуждений о купании

28.07 / Врачи рассказали, кому полезно есть арбуз

08.07 / Личное: Обычные люди

05.08 / Личное: Бывшие школьницы заговорили

03.07 / Мнение: Эрих Мария Ремарк о своем творчестве

15.07 / Скандалы: Таймырский фронт «Роснефти»

27.06 / Билли Айлиш удивила подписчиков своим поступком в соцсети Instagram

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска