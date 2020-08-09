 

На въездах в Минск военные начали останавливать автомобили в день выборов президента

09.08.2020, 11:23, Разное

Жители Минска и пригородов рассказали об активности военных на въездах в столицу. Вооруженные солдаты останавливают автомобили и проводят досмотр, у водителей проверяют документы.

Судя по всему, в Минске введен специальный план по предотвращению провокаций в день выборов президента Белоруссии. Не исключено, что это связано с сильными протестными настроениями и задержанием россиян, которых подозревают в намерении дестабилизировать обстановку в стране, в разгар предвыборной гонки. О ситуации в стране перед днем голосования читайте в нашем обзорном материале.



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