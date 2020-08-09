Мнение: Шведский парадокс

09.08.2020, 11:18, Разное

Когда весь мир боролся с пандемией коронавируса запретами и ограничениями, Швеция отказалась от жестких ограничительных мер. В стране работали рестораны, кафе, предприятия, школы. Единственным ограничением стал запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек.

На сегодняшний день в 10-миллионой Швеции коронавирус унес 5766 жизней (власти учитывают в статистике и умерших от сопутствующих заболеваний), почти половина погибших — постояльцы домов престарелых. А количество выявленных зараженных коронавирусом составило порядка 80 тысяч.

В июне в стране был зафиксирован максимальный ежедневный прирост заболевших — 2500 человек, весь июль этот показатель не превышал 500, а в августе уже закрепился тренд на снижение — около 300 человек в день.

«Ситуация стремительно улучшилась. Все происходит быстрее, чем кто-либо мог надеяться. Скоро мы достигнем показателей <…>, при которых другие страны уже разрешают поездки», — заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль на экстренной пресс-конференции (подробности).

Что происходит? У шведов оказался более сильный иммунитет? Коронавирус решил пощадить страну? Или страх перед коронавирусом оказался сильно преувеличенным?

На снимке: Отдыхающие в шведском городе Мальмё. Фотография отсюда