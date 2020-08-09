Россиянин Олейник прокомментировал поражение от американца Льюиса

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09.08.2020, 11:16, Новости дня

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, проигравший американцу Деррику Льюису на турнире UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, прокомментировал свое поражение.

По словам 43-летнего спортсмена, он расстроен. Он был «неплохо готов» и план был неплохой, однако не все сработало. Олейник в своем Instagram пообещал показать в следующий раз настоящую силу воли и подготовиться лучше.  

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Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1) 8 Авг 2020 в 10:18 PDT

Турнир UFC Fight Night 174 проходит в США без зрителей из-за коронавируса. Поединок в тяжелом весе завершился победой 35-летнего Льюиса техническим нокаутом во втором раунде.

На счету Олейника теперь 59 побед, 14 поражений и одна ничья. Он выступает в ММА с 1996 года. За всю карьеру у Льюиса 24 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

В мае Олейник одержал победу над бразильцем Фабрисиу Вердумом в рамках турнира UFC 249.



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