Мнение: «Расстрел» Эдуарда Мане: кого тут и за что?

09.08.2020, 11:15, Разное

Картина великого импрессиониста «Расстрел императора Максимилиана» не зря считается одним из его шедевров: так выразительно она написана, что создает ощущение трагедии, даже если не знать её подтекстов. Но давайте их все-таки узнаем.



Эдуард Мане. «Расстрел императора Максимилиана», 1868 год. Кунстхалле, Мангейм, Германия

Вообще кажется, что императоры всякие — это древняя история, но для импрессионистов, конечно, это было не так. В XIX веке императоров было достаточно — наш, в Петербурге; разумеется, японский; и еще — австрийский, из Габсбургов. Но на полотне Мане изображена совсем редкая птица — император мексиканский.

История с мексиканскими императорами, по сути, напоминает сюжет с pobrecito loco, единственным адмиралом несуществующего флота из «Короли и капуста» О.Генри. Масштаб чуть побольше, а вот абсурдность, видимо, вызванная широтами, примерно такая же. Императоров в Мексике было целых два — один раз в 1822 году, когда Мексика подняла войну за независимость от Испании, победила и, чтобы быть «как взрослые», выбрала одного из своих политических лидеров императором и помазала на царство. Зваться он стал Агустин I. Мозги у этого политика были, потому что, просидев на престоле около года, он сказал: «да тут всю систему менять надо», отрекся от престола и бежал через океан в Италию. Но там у него упомянутые мозги отказали, он практически сразу сел на обратный рейс и отплыл обратно в Мексику, возвращать себе власть. Только он успел высадиться, как по приказу республиканского Мексиканского конгресса его и расстреляли. Случилось это в 1824 году.

Расстрел мексиканского императора Агустина I



Больше очень долго в Мексике императоров не было, быть республикой им понравилось. Прошло сорок лет, и французы начали интервенцию в Мексику, потому что та не платила по долгам и вообще ослабла. Английские и испанские интервентские войска тоже поучаствовали, но французы, которыми правил император Наполеон III (о, вот его кстати, с новодельным титулом, я посчитать забыла выше), особенно активно вторглись. Ну, и чтобы два раза не ходить, установили после очередной победы в республиканской Мексике свое марионеточное правительство. Причем, поскольку в Париже республика считалась уже немодной глупостью, сделали это марионеточное правительство монархией, во главе, соответственно, с императором (раз уж у нас, в Париже, новодельный титул, то чем Мексика хуже?).

И, чтобы было посолидней, пригласили на должность императора из Европы чрезвычайно родовитого человека, представителя Габсбургов, брата австрийского императора, по имени Максимилиан. И тот, на свою голову, взял и согласился.

Мексиканский император Максимилиан I из династии Габсбургов — с виду типичный Габсбург.



Что произошло с его предшественником на этом посту, новый император явно изучил (например, он усыновил внуков Агустина I, чтобы подчеркнуть преемственность). Но никакой полезной морали из этого не вынес.

Этому императору удалось поцарствовать в четыре раза дольше, чем предыдущему! Ажно четыре года! Потом его тоже, по мексиканской традиции, расстреляли.

Расстрельный взвод императора Максимилиана, фотография 1867 года. Обратите внимание на этнический состав



Это было предсказуемо. Бушевала Гражданская война, по стране толпами маршировали интервенты (в движухе решили и США поучаствовать). Наполеон III вывел из страны французский экспедиционный корпус, а ставленника своего не эвакуировал. Ругать мексиканцев за расстрел особо не стоит — других способов избавляться от императоров они не успели выучить, а этот, они точно знали, решал проблему кардинально и навсегда.

После того, как монархическая мексиканская армия императора была разгромлена республиканской мексиканской армией, его взяли в плен и по приговору военного суда расстреляли. Главой государства стал Бенито Хуарес (прозванный «мексиканский Джордж Вашингтон»), он, между прочим, стал уже 49-м президентом страны. На этой цифре наглядно видно, почему мексиканцам устарелым казалось именно императорство, в отличие от тогдашних европейцев.

Расстрел императора Максимилиана, французский газетный листок раскрашенный



Итак, для мексиканцев эта казнь стала событием практически рутинным, а вот европейцы чрезвычайно из-за нее возмутились. Ведь понимаете, это огромная разница — одно дело, когда расстреливают какого-то императора Августина I, при рождении всего лишь грязного мексикашку, сына креолки, да с настоящим именем "Агустин де Итурбиде-и-Арамбуру", да и родился он в каком-то Мичоакане.

И совершенно другое — когда расстрелян Максимилиан I Фердинанд Иосиф фон Габсбург, брат австрийского императора, женатый на дочке бельгийского короля, потомок древнейшей династии, 34-летний красавец! (да, они тогда реально считали, что такие смешные бакенбарды это очень красиво). Да еще же он наш, профранцузский, значит истинный либерал, умница и молодец!

Французы шумели на тему этого Преступления особенно сильно, даже сильнее, чем соотечественники покойного. Вот еще одна картина, написанная французским художником на эту тему.

Жан-Поль Лоран. Последние секунды жизни императора Максимилиана. 1882



Эдуар Мане не любил Наполеона III и его политику, и осознавал, что именно решение французского императора привело к гибели мексиканского. Вдобавок, примерно тогда же Мане увидел картину Гойи «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» (а импрессионисты вообще обожали Гойю и Веласкеса, и очень много восприняли из их открытий). Картина Гойи посвящена эпизоду Наполеоновского нашествия: французы вторглись в страну и вот расстреливают испанских партизан.

Франсиско Гойя. «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». 1814. Любопытно, что в 1897-8 точно такую же напишет Василий Верещагин, только про расстрел наполеоновскими войсками русских партизан



Впечатленный всей этой историей Мане по горячим следам, на следующий год после казни, написал свою картину.

Белокожий Габсбург со светлой бородой стоит в центре, по бокам от него, в штанах с лампасами, два мексиканских генерала, которые сражались за него и были вместе с ним расстреляны.

Версия в Кунстхалле, Мангейм



Готовая картина Мане после завершения вызвала небольшой скандал в обществе, и при взгляде на другие ее варианты можно легко увидеть, почему. На этюде в Бостонском музее солдаты расстрельного взвода наряжены "по-мексикански", в сомбреро, узнаваемые штаны. В итоговой версии Мане (возможно, руководствуясь информацией о том, как действительно были одеты солдаты), нарядил их в обычную форму. И они, по мнению некоторых, стали похожими на обычных французских солдат.

Этюд в Бостоне



А в фигуре сержанта в красном кепи, заряжающем ружье в правой части картины, увидели сходство с непосредственным виновником беды, императором Наполеоном III.

Другая версия полотна, разрезана самим Мане и другими людьми. Хранится в Лондонской галерее



Из-за всей этой двусмысленности картина во Франции, пока правил Наполеон III, не выставляли. А его, кстати, тоже свергли: в 1870 году, за проигрыш во франко-прусской войне. Но французы воспитанные люди, они не стали его расстреливать, а просто сказали: езжай из нашей Республики подобру, поздорову. Через три года он сам умер, от почек.

Наполеон III на портрете Адольфа Ивона



А картина Эдуарда Мане «Расстрел императора Максимилиана» (тот вариант, что в Мангейме), стала общепризнанным великим шедевром.