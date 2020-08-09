Мнение: Как бороться с собственниками квартир

09.08.2020, 11:14, Разное

Читатели прислали ссылку на риэлторов, которые обсуждают планы по борьбе с собственниками квартир. Тема беседы ВКонтакте так и называется: «Как поступать с собственниками на “Авито” и других сайтах». Вот несколько замечательных идей оттуда:

https://vk.com/topic-65091416_29320855

Есть мысль по поводу блокировки объявлений, которые выставляют собственники. Можно создать отдельную тему, и любой риэлтор пишет, например, «Ул. Ленина, 28», — без цены, без ссылки на объявление. Все, у кого есть такой адрес, заходят на сайт с объявлением и блокируют. Таким образом мы оставляем информационщиков без конкретного варианта. Пять человек банят и объявление исчезает. Таким образом в среднем у 5 агентств квартира есть, другие её уже не смогут найти.

Интересная идея! Будем надеяться, что «Авито» не обратит внимание на частые жалобы с одного и того же адреса.

Анна, обратит. Я попросил пять человек.

Тимур, достаточно интересная идея, можно воплотить и немного иначе. Увидел собственника, нажал «пожаловаться», также поступил следующий. Кто успел, хорошо, не успел, сотрудничает с теми, кто успел. Таким образом и IP блокирующих будут часто меняться, и происходить всё будет оперативнее (блокируем не конкретно указанный адрес). Не всегда есть возможность и время просматривать обсуждения.

По «Авито» понравилась идея с жалобами. Особо там не работаю, но при каждом удобном случае буду использовать, а может, и возьму в привычку 5 минут в день тратить на это. Собственников от риэлторов почти всегда легко отличить, значит буду звонить, а потом жаловаться только по частным объявлениям. Я за блокировку собственников таким образом. Коллеги, что думаете? Прошу высказаться остальных.

Этим мы можем навлечь гнев коллег, которые работают по «Авито». А если серьезно, то я за, надо начинать с малого!

А можно просто, пусть не каждый день, но добавлять по одному объекту, вроде пока три месяца не банят. Имея два компьютера, можно иметь два разных личных кабинета одновременно. Проверено. На счет жалоб на собственников: я снова начну банить, раньше я так делала.

Не понимаю, с чьей стороны будет агрессия. Заблокировали собственника… ай-ай-ай, очень жаль. Но кто сказал, что это сделали риэлторы? Может, это клиенты, недовольные ценой или манерой общения. Кстати, я зарегистрирована на «Авито» как агентство недвижимости. Объявлений много, звонков по минимуму, но реальные, не блокируют.

Потенциальный клиент рыскает по интернету, вдохновленный разделами «от собственников», и хочет не заплатить агентству. Найти себе квартиру из 100-200 вариантов «от собственников», а основная база из нескольких тысяч вариантов зависает!

Я думаю, предложения, которые здесь поступают, очень практичные, и хочу подытожить их:

1) Публиковаться в разделах «от собственника» на всех сайтах. Чем больше народу будет публиковаться, тем лучше, и это должно быть не «хочу – не хочу» а участие всех для общего блага.

2) Блокировать, отправляя жалобы.

3) Убрать с МЛСН раздел «частники» вообще. На заседании инициативной группы я озвучу ещё один действенный способ. Если поддержат, то воплотим его в жизнь. Для кого-то наши действия покажутся ерундой, но мы хоть что-то делаем, и если мы будем это делать, то это 100% принесет свои плоды: под лежачий камень вода не течёт.