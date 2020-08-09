 

Личное: Батька, пошёл вон!

09.08.2020, 11:10, Разное

Сегодня в братской Беларуси начались выборы. Ну, как — выборы? Ни одна страна, включая Россию, даже не прислала наблюдателей, чтобы посмотреть, как победит Лукашенко.

Все реальные оппоненты действующего батьки в тюрьме. В Минск стянули войска — видео бронетехники гуляют по интернетам.

Выборы, как оказалось, уже идут три дня, и треть населения, якобы, проголосовала.

Кто победит?

Я считаю, что победит белорусский народ. Нет, президентом останется пока Лукашенко, но моральная победа осталась за простыми людьми.

Они увидели, что их бессменный руководитель зассал.

Несмотря на все КГБ, армию и подконтрольные СМИ, в Беларуси зародилось гражданское общество.

Ещё год назад люди сидели на кухнях и шёпотом выражали своё недовольство. Никто не надеялся, что можно встать, выйти на улицу, выразить своё недовольство бессменным лидером, но уже этим летом страна увидела — да, можно.

И пусть другим кандидатам не дадут в этот раз отстоять право на честные выборы. Важно, что будет дальше.

Белорусский народ понял, что всё может измениться. Лукашенко же испугался своего народа. Народ это увидел.

А что делают на улице, когда видят, что оппонент ссытся от страха и пугает, что позовёт армию и флот себе в помощь?

Его просто бьют.

У меня есть подозрение, что сегодняшними выборами всё это не закончится. Напротив, такие выборы — это только начало.

А вы как считаете, способна ли Беларусь и её народ избавиться от надоевшего ей картофелеголового руководителя?

Источник: Лена Миро



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