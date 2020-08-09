 

Правительство одобрило выделение субсидий на погашение части ипотеки многодетным семьям

09.08.2020, 10:48, Новости дня

Правительство РФ одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий ДОМ.РФ на погашение части ипотеки многодетными семьям.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания.

Таким образом, это решение позволит поддержать не менее 26 тыс. семей. Ранее премьер Михаил Мишустин сообщал, что на эти цели будет выделено 11,8 млрд рублей. По его словам, это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки семей с детьми, передает ТАСС.

В конце июня глава российского правительства Мишустин заявил о возможном снижении ипотечных ставок в будущем. Ранее сообщалось, что к концу 2020 года ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов.



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