 

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

09.08.2020, 10:43, Разное

Глава Белоруссии проголосовал на участке, расположенном в Институте физкультуры. Журналисты очень ждали появления Лукашенко, но внутрь смогли попасть не все: на участок распорядились запускать только фотокорреспондентов.

Были введены и другие особые ограничения. Например, журналистам запретили вести прямые включения с избирательного участка. С чем они связаны, естественно, спецслужбы объяснять не стали.

9 августа – основной день голосования на выборах президента Белоруссии. Минск очень серьезно подошел к обеспечению безопасности избирателей: в столицу стянули военных, по всей стране наблюдаются перебои с интернетом и сотовой связью.

Напомним, что главным конкурентом Александра Лукашенко на президентских выборах считается Светлана Тихановская. Вокруг нее объединились сторонники и штабы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, которые сошли с дистанции досрочно: первый был вынужден бежать в Россию, второй оказался за решеткой.

Оппозиция готова к тому, что Лукашенко и его соратники будут применять самые грязные приемы, чтобы победить на выборах. Соперники нынешнего главы государства придумали план протестов на случай триумфа Батьки. Подробнее о нем читайте в нашем материале.



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