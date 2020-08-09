Недорогой кроссовер Chevrolet Blazer поступил в продажу

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09.08.2020, 10:40, Новости дня

На китайском рынке стартовали продажи недорогого кроссовера Chevrolet Blazer, который отличается удлиненным корпусом.

Салон максимально модернизировали путем применения увеличенного дисплея с сенсорным управлением. Более привлекательный дизайн интерьера достигается новой панелью приборов. Под капотом новинки Chevrolet Blazer установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 230 л.с. Также модель оснащается 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Вместе с тем новинка может похвастаться и полным приводом. Стоимость нового кроссовера Chevrolet Blazer составит от 230 тысяч юаней в базовой комплектации. Однако производитель намерен выпустить и расширенные версии автомобиля.



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