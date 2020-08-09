 

Электрокары Audi E-Tron и E-Tron Sportback получили новую базовую версию

09.08.2020, 10:40, Новости дня

Немецкий бренд Audi анонсировал выход новой комплектации Premium, которая будет применяться для моделей электрокаров e-Tron и e-Tron Sportback.

В настоящее время указывается, что электрокар для американского рынка получил дополнительные 8,9 тысяч долларов. Сообщается, что автомобиль теперь имеет заднее защитное стекло, электрический привод багажника, увеличенные колесные диски и подогревы. Среди новшеств указываются подогрев руля, сидений, климат-контроль и цифровая приборная панель.

Что касается новинки Audi e-Tron Sportback, то она имеет ценник 69,1 тысяч долларов в базовой комплектации. Представители компании указали, что теперь автомобиль получил качественную батарею, которая позволяет достичь запаса хода 327 километров без подзарядки. Остальные достоинства будут известны несколько позже.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Суд оправдал пловца из Гидропарка. В апреле на него составили админпротокол за нарушение карантина

01.07 / Политолог оценил итоги электронного голосования по поправкам к Конституции

26.06 / “Некачественные дети? Скорее, некачественные политики”. Соцсети обсуждают высказывание нардепа Третьяковой о рожающих ради пособия родителях

01.08 / МИД объяснил, чем обернется желание восточноевропейских стран принять у себя войска США

07.08 / Ян Бжезинский: Только жесткие отраслевые санкции вынудят Путина пересмотреть планы 

26.06 / Мишустин распорядился о новых выплатах семьям с детьми

14.07 / Стали известны подробности убийства бизнесмена из дела Фургала

02.07 / Стало известно о скором прекращении выпуска самолетов Boeing 747

24.07 / Российский пилот раскритиковал перехват гражданского лайнера истребителем ВВС США

29.06 / Новая ракета «Ангара» оказалась в три раза (sic!) дороже «Протона»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска