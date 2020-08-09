Электрокары Audi E-Tron и E-Tron Sportback получили новую базовую версию

09.08.2020, 10:40, Новости дня

Немецкий бренд Audi анонсировал выход новой комплектации Premium, которая будет применяться для моделей электрокаров e-Tron и e-Tron Sportback.

В настоящее время указывается, что электрокар для американского рынка получил дополнительные 8,9 тысяч долларов. Сообщается, что автомобиль теперь имеет заднее защитное стекло, электрический привод багажника, увеличенные колесные диски и подогревы. Среди новшеств указываются подогрев руля, сидений, климат-контроль и цифровая приборная панель.

Что касается новинки Audi e-Tron Sportback, то она имеет ценник 69,1 тысяч долларов в базовой комплектации. Представители компании указали, что теперь автомобиль получил качественную батарею, которая позволяет достичь запаса хода 327 километров без подзарядки. Остальные достоинства будут известны несколько позже.