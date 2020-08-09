Мнение: Агония

09.08.2020, 10:38, Разное

У отказа арендатора баржи "Фортуна" от работ по достройке Северного потока-2 есть серьезные последствия. Проблема в том, что судно "Академик Черский" не только не готово вообще к проведению этих работ (оно все еще не дооборудовано и неспособно укладывать трубы требуемого диаметра), но при этом "Черский" не приспособлен для работ на мелководье – а "Фортуна" как раз и должна была укладывать трубы на таком участке. Кроме того, у "Черского" нет и разрешения для работы – а это процедура длительная, которая так и не началась.

И это не считая дополнительных сложностей, которые возникают после ультиматума, выдвинутого германскому порту Мукран, где сенаторы США угрожают полностью разрушить финансовую устойчивость оператора порта. Мукран же является оперативной базой строительства, на его территории сосредоточены оставшиеся трубы проекта.

Заменить "Фортуну" пока нечем, никаких решений по данному вопросу нет.

По сути, речь идет об агонии проекта. Какое-то время (скорее всего, до конца первого квартала следующего года) будут продолжаться попытки реанимировать его, однако после марта 21 года придется принимать окончательное решение. Март 2021, напомню – это крайний срок, который обозначил Путин в своем обещании Меркель любой ценой запустить систему. После марта никаких обещаний не было, да и давать их смысла больше не будет – сроки сдвигались уже трижды. Вначале это был конец 19 года, затем – май 20, последний срок был назван конец текущего года – первый квартал будущего. Пытаться выгадать еще будет означать полную потерю лица.

Речь уже не идет об экономической целесообразности проекта. Разговоры о том, что Германия будет в будущем потреблять больше газа, больше похожи на заклинания. Даже если и так – то почему она будет потреблять больше российского газа? Кто это сказал? Цены на терминалах СПГ европейцев вполне устраивают, да и европейский бизнес активно вкладывался в строительство этих терминалов, так что фракция лоббистов поставок СПГ в самой Европе ничуть не слабее фракции тех, кто продвигает идеи дополнительных магистральных газопроводов.

Не меньшие трудности начинаются и на южном направлении. Болгария формально продолжает строительство ответвления Турецкого потока по своей территории, но делает это с явной оглядкой на США. Болгары уже сорвали строительство Южного потока, сегодня же давление на них существенно выше. При этом сама Болгария с 21 года сокращает импорт российского газа вдвое, а если потребуется – то и вообще откажется от него, тем более, что в соседней Турции, которая за три года кардинально изменила баланс поставок газа, есть значительные резервы для поставок дополнительных объемов в Болгарию.

Есть еще один фактор, который пока является перспективным – это газопровод из восточного Средиземноморья, за контроль над которым и идет война в Ливии между двумя альянсами: Турция-Катар с одной стороны, Саудовская Аравия-Израиль с другой. Интерес Кремля – в затягивании этой войны до бесконечности (так как это будет препятствовать строительству и эксплуатации газопровода EastMed), но это как раз не входит в планы ни европейцев, ни любого из альянсов. Победа в Ливии должна быть достигнута в максимально короткие сроки. При этом сама по себе война может продолжаться сколь угодно долго – в конце концов, война в Сирии продолжается, и конца ей не видно, но политический разгром России состоялся еще в 15 году, после которого турки окончательно отказались от идеи четырех труб Турецкого потока и заставили Газпром признать поражение, которое он зафиксировал, утилизировав трубы Потока. В этом смысле борьба двух альянсов в Ливии тоже должна завершиться фиксированием границ раздела акватории – и здесь, в отличие от Сирии, возможна даже ничья. Стороны могут согласиться на раздел, в котором будет определена точка схождения морских границ всех четырех стран – Турции, Ливии, Египта и Греции, правовой режим которой стороны зафиксируют в договоренностях. Сегодня есть две версии раздела, каждая из которых абсолютно не устраивает противную сторону, так как полностью игнорирует интересы противоположного альянса.

Разрешение сложившегося противоречия даст зеленый свет проекту EastMed, который может похоронить проект Турецкого потока в части транзита в южную Европу. Поэтому болгары не спешат, а США пока не угрожают испепеляющими санкциями Турецкому потоку, как на севере. Расчет на то, что война в Ливии достигнет результата, устраивающего всех, либо в этом году, либо в начале следующего.

Суммарно все это ведет к тому, что Газпром в течение ближайших трех-пяти лет лишится половины, а то и более экспорта газа в Европу. Рентабельность по понятным причинам рухнет в отрицательную зону. Единственным выходом станет раздел Газпрома (кстати, совсем не глупое предложение – подобные монстры, собирающие под одну крышу и добычу, и транспортировку, и торговлю, в современных условиях крайне неустойчивы). Раздел Газпрома на добывающую, транспортную и торговую составляющие поставит вопрос о его продаже, а в условиях полной финансовой катастрофы компании, в которую его загнали путинские назначенцы, можно точно сказать, что продадут его по самой низкой цене. Чудес не бывает. Битое авто с пробегом продать по цене новенькой машины из автосалона невозможно. Особенно, если оно еще и ворованное.