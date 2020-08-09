 

Что произойдет, если каждый день есть гречневую кашу

09.08.2020, 10:30, Разное

Диетолог Татьяна Разумовская рассказала, что произойдет с организмом человека, если начать каждый день употреблять гречку. Весной, когда началась пандемия коронавируса, многие закупились именно этой крупой.

Если регулярно употреблять гречневую кашу, то можно похудеть. Она является практически безвредной. Ее можно есть в большинстве лечебных диет. Также гречневая каша относится к числу медленных углеводов, поэтому человек дольше ощущает чувство сытости.

По питательности гречневая каша похожа на гороховую пюре, хотя калорий в ней меньше. Гречка в рационе заметно снизит количество не очень полезных перекусов. В неделю можно сбросить до одного килограмма.Употребление гречневой каши уменьшает содержание глюкозы в крови. Этот продукт обладает низким ГИ, поэтому разрешен диабетикам.

Варить гречку рекомендуется именно на завтрак. Присутствие этого вида каши на ужин перегрузит желудок. Крупу нужно проваривать минимум 20 минут. Запаривать ее рекомендуется на 40 минут, чтобы избежать вздутия живота.

Гречка помогает вывести из организма все шлаки. Также 100 граммов этой крупы покрывает треть суточной потребности в клетчатке. Гречневая крупа пополняет запасы растительного белка, который с легкостью усваивается.

Гречка активно используется в лечебных диетах, поскольку превосходит многие продукты питания по набору полезных веществ. Она обладает витаминами группы В и С, никотиновой и фолиевой кислотами, солями железа, борющимися с анемией. Крупа имеет в составе магний, устраняющий отечность конечностей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Возможно, вам не кажется: 6 физиологических проявлений депрессии

07.07 / Доктора позволили Анастасии Заворотнюк быть дома с родными

01.07 / Все внимание на обручальное кольцо: Дольф Лундгрен и его молодая невеста на прогулке в Лос-Анджелесе

07.08 / Рабочий день депутатов Госдумы России сократят для снижения вреда

03.08 / Телеканал ТНТ покажет сериал “Фитнес” с Софьей Зайкой и Романом Курцыным

02.07 / Мнение: Самая популярная марка в ДНР

29.06 / Личное: Над отношениями не нужно работать! 

20.07 / Провидец рассказал о возможности примирения Любови Успенской с дочерью

01.07 / Звезда “Теории большого взрыва” Кейли Куоко показала свадебные фото из личного архива

25.07 / Скрутить за 60 секунд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска