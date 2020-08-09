Что произойдет, если каждый день есть гречневую кашу

09.08.2020, 10:30, Разное

Диетолог Татьяна Разумовская рассказала, что произойдет с организмом человека, если начать каждый день употреблять гречку. Весной, когда началась пандемия коронавируса, многие закупились именно этой крупой.

Если регулярно употреблять гречневую кашу, то можно похудеть. Она является практически безвредной. Ее можно есть в большинстве лечебных диет. Также гречневая каша относится к числу медленных углеводов, поэтому человек дольше ощущает чувство сытости.

По питательности гречневая каша похожа на гороховую пюре, хотя калорий в ней меньше. Гречка в рационе заметно снизит количество не очень полезных перекусов. В неделю можно сбросить до одного килограмма.Употребление гречневой каши уменьшает содержание глюкозы в крови. Этот продукт обладает низким ГИ, поэтому разрешен диабетикам.

Варить гречку рекомендуется именно на завтрак. Присутствие этого вида каши на ужин перегрузит желудок. Крупу нужно проваривать минимум 20 минут. Запаривать ее рекомендуется на 40 минут, чтобы избежать вздутия живота.

Гречка помогает вывести из организма все шлаки. Также 100 граммов этой крупы покрывает треть суточной потребности в клетчатке. Гречневая крупа пополняет запасы растительного белка, который с легкостью усваивается.

Гречка активно используется в лечебных диетах, поскольку превосходит многие продукты питания по набору полезных веществ. Она обладает витаминами группы В и С, никотиновой и фолиевой кислотами, солями железа, борющимися с анемией. Крупа имеет в составе магний, устраняющий отечность конечностей.