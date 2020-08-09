На выборах в Белоруссии массово задерживают независимых наблюдателей

09.08.2020, 10:23, Разное

В Сети появилась информация о задержании независимых наблюдателей в день голосования на выборах президента Белоруссии 9 августа. По предварительным данным, полицейские схватили как минимум 30 человек. Местонахождение некоторых из них неизвестно, близкие и родственники не могут связаться с ними.

На незаконные действия сотрудников МВД пожаловались участники кампании “Право выбора-2020”. Национальный координатор организации Виталий Рымашевский рассказал, что таких беспрецедентных репрессий страна еще не видела.