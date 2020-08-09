Мнение: До…бы, клинические до…бы и победители Майдана!

09.08.2020, 10:18, Разное

Это, конечно, на Нобеля не потянет, но все равно клево. Как вы знаете, у меня есть друг Саша Жанков. Человек мечтающий о Майдане в России, отсылавший деньги Навальному и раскидывавший мукулатуру по подъезду с его агитками – в общем весь букет. Саша – в терминологии этого поста клинический до…б.

Имея уже два дома в деревне, 2 квартиры в двух разных городах нашей страны, несколько бизнесов и сейчас получит деньги от Путина за рождение ребенка, а во время коронавируса – уже получал, как и все родители с детьми до 16 лет – два раза, бесился недавно – потому что Хабаровск. Теперь – потому что Белоруссия.

Да, да. Сегодня он, надо отдать должное, в очередной раз меня довел. Потому что говорю – что там в Хабаровске? Путину – говорит – конец. Я говорю – опять? И дальше понеслось. Уже все нормальные люди в этой стране поняли, что Путин жулик и т.д. и т.п. Т.е. – аргументы для этого человека в момент подобного транса – не нужны. Поэтому, он клинический.

Почему? Потому что недавно я узнал, что у меня за границей разорились другие борцы с Путиным. Живя под 20 лет за бугром они пророчили нам в 2018 году в президенты Навального. Но – теперь толком без денег и т.к. возраст – без будущего. Ничего не добились там, все угробили здесь – возвращаться и признать что мудаки – не хватает смелости. Поэтому – что удивительно, по рассказам других моих знакомых – больше про политику не говорят ни с кем. Это, знакомьтесь, просто дебилы. Ну, в смысле, до….бы.

И, конечно, мой самый любимый тип – это друзья из аграрной сверхдержавы. Вот тут вообще без изменений. Ладно, у нас тут свои до..бы, правда, и своя страна. Но у этих же – все разваливается, Зеленский их вертит, как и обещалось, что США, что Европа кинули – а они нам будут рассказывать, как у нас все плохо.

Ничего, конечно, нового, но так – захотелось написать. Не будьте до…бами, себе дороже. Уже не один раз доказано. Что навальнятами, которые зону топчут прямо сейчас, что товарищами в шароварах. Даже вот Лукашенко попробовал, но вроде Путин ему кое что на место поставил по телефону.