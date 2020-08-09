Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

09.08.2020, 10:17, Разное

Специалист в области здорового питания Инна Кононенко сравнила средние показатели продолжительности жизни мясоедов и вегетарианцев. Если придерживаться правильного рациона, первые могут прожить больше, нежели те, кто отказываются от продуктов животного происхождения.

В организме человека основным элементом является белок. У приверженцев вегетарианства сразу же видны признаки его недостатка. Выделяют два ключевых параметра, свидетельствующих об износе организма. Первый – это показатель толщины стенки сосудов в общей сонной артерии. Чем больше данная отметка, тем быстрее человек начинает стареть физически. У вегетарианцев, как правило, толщина стенки будет меньше, нежели у мясоедов.

Вторым маркером старения считается работа митохондрий. У вегетарианцев их функционирование осуществляется хуже, нежели у мясоедов. Такая ситуация наблюдается в связи с тем, что в мясе содержатся л-карнитины.