 

Супруга Валентина Юдашкина поделилась редким фото с онкобольным модельером

09.08.2020, 9:53, Разное

Марина Юдашкина показала редкий снимок с супругом Валентином Юдашкиным, который борется с онкологией. Семья путешествовала по городам РФ с хорошей компанией.
Поклонники Валентина Юдашкина все больше переживают за дизайнера. Он борется с тяжелой болезнью и редко появляется на публичных мероприятиях. Но супруга известного модельера поддерживает мужа и приняла решение показать фанатам, что он чувствует себя хорошо. На своей странице в Instagram Марина Юдашкина опубликовала фотографию, как они поехали отдыхать в город Плес, где побывали в нескольких храмах и завтракали с друзьями. Валентин Юдашкин на фото выглядит бодро и стильно одет.

Поклонники восхитились внешностью дизайнера, написав, что Валентин Юдашкин выглядит молодо. Также добавили, что, невзирая на проблемы со здоровьем, он имеет хорошее расположение духа.

Напомним, что Марина Юдашкина всегда находилась рядом с мужем, помогая создавать модный дом, которым и руководит. В 2016 году Валентину Юдашкину поставили диагноз рак пищевода, теперь супруга поддерживает кутюрье в борьбе с онкологией.



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