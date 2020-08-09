Гибкий смартфон Huawei Mate X2 превратится в аналог Galaxy Z Fold 2 от Samsung

09.08.2020, 9:53, Разное

Нишу гибких смартфонов решила укрепить компания Huawei, Mate X2 уже готов к выходу на рынок. Однако, как отмечают эксперты сферы мобильных технологий, этот аппарат является практически аналогом Galaxy Z Fold 2 от южнокорейской Samsung.

Изображение грядущей новинки появилось сразу в нескольких интернет-источниках. Устройство с гибким дисплеем от китайского IT-гиганта Huawei получило название Mate X2. Это третий девайс в ассортименте компании с подобным форм-фактором после моделей Mate X и Mate Xs, выпущенных ранее. В новинке производитель реализует несколько иную конструкцию, в ней экран не будет опоясывать корпус снаружи в сложенном виде.

Гибкий дисплей Mate X2 сможет складываться внутрь корпуса аппарата. При этом подобная технология уже задействована в гибком гаджете конкурента, южнокорейской корпорации Samsung. По сути, новый смартфон будет аналогичным ранее вышедшему на рынок Galaxy Z Fold 2. Стоит отметить, что в китайских девайсах будут использованы фирменные экраны от Samsung с частотой обновления изображений в 120 герц. Это в какой-то мере оправдывает схожесть технологий, использованной в смартфонах.

Исходя из обнародованной информации европейского патентного регулятора, в новинке от Huawei также ожидается двойная селфи-камера, основной модуль объективов при этом будет состоять из четырех датчиков. Какими будут их характеристики, пока не известно, вспомогательный дисплей Mate X2 реализован в виде вертикальной полосы спереди корпуса. Также с аппаратом будет поставляться специальное перо-стилус для более комфортного взаимодействия со смартфоном.