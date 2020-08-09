Мнение: Под боком у России скрытно созрела серьезная военная угроза

09.08.2020, 9:48, Разное

Ровно 75 лет назад, 9 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии. Япония была разгромлена, и в тех пор мы вот уже десятки лет считаем, что уж от этой страны нам точно не стоит ждать каких-либо военных опасностей. Однако в последние годы эта ситуация начала меняться. Каким военным потенциалом обладает сегодня Япония и чем она могла бы угрожать в том числе и России?

У рядового россиянина Япония не ассоциируется с военной мощью. Эту страну по-прежнему воспринимают как нечто вроде «азиатской Германии» – разбитую союзниками во Второй Мировой силу, которая возродилась не как военный, а как экономический и промышленный гигант. После поражения во Второй Мировой войне японцам формально нельзя было иметь свои Вооружённые силы, а их «Силы самообороны» долго не воспринимались всерьёз. Но те, кто следит за процессами в Японии, видят масштабы военного ренессанса.

Не принимают в расчет

Трудно сказать, каковы реальные механизмы принятия политических решений в Японии, это общество во многом остаётся закрытым. Но за всем, что делают японцы, чувствуется многолетний и продуманный план. Наиболее интересной частью этого плана является то, как умело японцы маскируют свои приготовления. В современном мире, с его спутниками, радиоразведкой и фотокамерой в каждом телефоне трудно что-то скрыть. Но у них получилось скрыть создание не какой-нибудь мелочи – а сразу нескольких авианосцев. По крайней мере, от общественного мнения и массового сознания. Никто не считает Японию авианосной державой, в то время как де-факто она таковой является.

В 2006 Япония заложила, а в 2009 приняла в состав флота «эсминец-вертолётоносец» «Хиюга» – корабль со сквозной полётной палубой и полным водоизмещением в 19000 тонн. Для корабля была заявлена авиагруппа в четыре вертолёта. Это вызвало недоумение – корабль лишь на несколько метров короче тех авианосцев, на которых англичане выиграли войну за Фолкленды. Добавь трамплин – и получится авианосец-носитель самолётов-«вертикалок», куда лучше английских кораблей. Но японцы немедленно распространили рендеры будущего большого корабля водоизмещением 27000 тонн с авиацией на борту, намного больше «Хиюги» и отвлекли внимание на него. Это был будущий «эсминец-вертолётоносец» «Изумо».

В 2011 году японцы приняли в боевой состав «Исе» – систершип «Хиюги». По факту авианосцы у Японии появились уже тогда – эти корабли вполне могут быть использованы в таком качестве. Надо только усилить настил палубы, установить трамплин и обновить радиоэлектронное оборудование. Но от парочки «Хиюга» и «Исе» внимание публики было умело отведено.

Следующий раунд был сложнее – все эксперты ждали «Изумо» именно как потенциальный авианосец. Но после вступления в строй и этот корабль, и его систершип «Кага» ходили с вертолётами, как будто так и надо. И вот буквально недавно, 30 июня 2020 года началось то, чего многие специалисты ждали давно – Япония начала переоборудование «Изумо» в настоящий авианосец, носитель истребителей F-35B.

На сегодня никто реально не принимает гипотетические японские авианосные силы в расчёт. А между тем, после получения всех 40 заказанных в США «вертикалок» F-35B японцам нужно будет несколько месяцев на конвертацию «Изумо» и «Каги» в авианосцы. Если понадобится, и у них останется ещё резерв из «Хиюги» и «Исе». «Изумо» и «Кага» вполне могут нести по 20 самолётов и нужное количество поисково-спасательных вертолётов.

Сколько у Японии авианосцев сегодня? Правильный ответ – четыре. Просто надо доделать им палубы. И сформировать авиагруппы. И это лишь одно событие из очень длинной цепи ремилитаризации Японии.

Почти ракетно-ядерная держава

Ключевым признаком по-настоящему сильной военной машины является ядерное оружие. У Японии его нет. Но специалисты едины во мнении, что на создание ядерной бомбы этой стране нужно не более одного года. Количество делящихся материалов, которыми располагает Япония, исчисляется десятками тонн. Это позволяет Японии в короткие сроки произвести несколько тысяч ядерных боезарядов. Научно-технический потенциал Японии вполне позволяет их скрытно производить, обслуживать, хранить, моделировать испытания на суперкомпьютерах и только при наступлении политической необходимости произвести испытательный взрыв.

Впрочем, бескрайняя южная часть Тихого океана вполне даёт возможность выполнять надводные взрывы относительно скрытно при необходимости. Так, например, Израиль и Южно-Африканская республика «попались» только на третьем своём совместном ядерном взрыве – два первых удалось скрыть, проведя их в Индийском океане далеко от берега в облачную погоду. В экспертной среде есть шутка, что японское ядерное оружие находится на «отвёрточной стадии» – комплектующие надо скрутить отвёрткой, и бомба будет готова.

Но нужны ещё средства доставки. И с этим тоже дело не задержится. Ещё в 70-х годах японцы испытали малогабаритную ракету-носитель «Лямбда-4» и на ней же вывели в космос небольшой спутник. В отличие от ракет СССР и США, «Лямбда» была очень маленькой твердотопливной ракетой. Всё её пусковое оборудование могло бы поместиться на 16-метровом «гражданском» полуприцепе и перевозиться по дорогам обычным тягачом. В тот момент сразу же стало ясно, что японский потенциал позволяет не просто произвести баллистическую ракету, но ещё и твердотопливную. Фактически уже тогда оформилось превосходство Японии в твердотопливных двигателях над СССР, сохраняется это превосходство и над РФ. С тех пор японцы произвели тысячи «гражданских» твердотопливных ракет, в основном метеорологических. И в каждой их ракете «выпирает» «военный изъян» – некая опция, малополезная при использовании по предназначению, но полезная, если иметь в виду создание задела по баллистическим ракетам.

Например, метеорологические ракеты SS-520 могут подниматься на высоты до 1000 км с грузом в пару сотен килограмм. Это не нужно ни для чего, кроме отработки твердотопливных двигателей для будущих баллистических ракет. Японцы потом, поняв, что прокололись, стали позиционировать эту ракету как сверхмалую ракету-носитель, но такие носители невыгодны экономически и для реального освоения космоса не нужны. А вот закинуть некий груз на Хабаровск по баллистической траектории – это без проблем…

Но этого мало для будущей супердержавы. Надо до Москвы и Пекина как минимум. И эту проблему они тоже де-факто решили. Япония – ведущая космическая держава, её космический аппарат садился на астероид и доставил вещество оттуда на землю, а ракеты-носители отличаются исключительной надёжностью.

Базовой линейкой японских ракет была Н-серия (H-I, H-II, H-IIA), с водородно-кислородными жидкостно-реактивными двигателями. Эта серия ракет является одной из самых успешных в мире. Но в 1990-м году японцы зачем-то захотели иметь полностью твердотопливную тяжёлую ракету, и создали свою M-V («Мю-5»). После семи пусков, из которых шесть были успешными, проект закрыли из-за цены.

Чтобы было понятно, «Мю-5» и по применённому двигателю, и по энергетике полный аналог американской межконтинентальной баллистической ракеты МХ. Её вполне хватит, чтобы забрасывать на 10-12 тысяч километров до десятка боевых блоков, а полностью твердотопливные ступени позволяют сделать шахтный вариант. После этого японцы сконцентрировались на ракете «Эпсилон» – твердотопливной, также пригонной к перевозке на автопоезде (и даже запуску с него) космической ракете. По всем характеристикам, её энергетика легко подойдёт для баллистической ракеты средней дальности…

Таким образом, к переходу в ядерный клуб японцы готовы и технологически, и ресурсно, нужно только политическое решение и несколько лет работы.

Силы общего назначения

Говорить после этого о силах общего назначения уже и смысла нет, ясно, что там всё в порядке. Один из самых передовых танков в мире «тип 90», полный перечень автомобильной и бронетанковой техники собственного производства – все это Япония делает полностью самостоятельно. Хуже с вертолётами –их приходится или импортировать, или строить по лицензии.

В японских наземных войсках пять армейских штабов, девять дивизий, пятнадцать боевых и три учебных бригады и отдельные вспомогательные части не более полка. Их численность примерно вдвое меньше, чем у всех сухопутных войск РФ вместе взятых, но многократно больше, чем у войск Восточного военного округа.

Крупным успехом японской авиации является отличный многофункциональный истребитель Mitsubishi F-2. Когда первые машины этого типа были показаны публике, почти все наблюдатели были уверены, что это – японская копия американского F-16. Но на самом деле – это другой самолёт, который японцы сделали похожим на F-16 как две капли воды. Он больше, отличается размерами и аэродинамикой (крылья другие) и имеет совсем другие боевые возможности.

Это первый в мире серийный боевой самолёт, получивший РЛС с активной фазированной антенной решёткой – японцы опередили с ним даже США. А АФАР – это большая дальность обнаружения целей, это пуск ракеты первым, это меньшая заметность работающей РЛС для противника.

F-2 имеет возможность наносить удары по морским целям – типовой нагрузкой этой машины являются пара ракет «воздух-воздух», подвесной топливный бак и четыре противокорабельных крылатых ракеты ASM-1 или ASM-2. Это ракеты хоть и дозвуковые, но «проблемные» – малые размеры делают их очень трудной целью. Но на подходе ASM-3 испытания которой уже закончены – а у неё «три звука» и это уже цель совсем другого класса.

В целом японская авиация имеет технику мирового класса – перехватчики F-15, ударные F-2 , самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Е-2 и Е-767 (20 единиц) делают японцев очень грозным соперником. В настоящий момент идёт поставка новейших F-35A и F-35B, причём японцы опять темнят с закупаемым количеством, но, видимо, дойдут до сотни машин в итоге. По численности боевых самолётов они превосходят ВВС Великобритании, по качеству тоже. Минусы – нет заправщиков и мало самолётов ДРЛО. А ещё – нет боевого опыта. Впрочем, если говорить о войне с высокотехнологичным противником, то его нет ни у кого в мире.

Японцы уже не скрываясь ведут работу по получению крылатых ракет, в том числе и для F-35. Есть у японцев и пробелы – например у них полный «ноль» по беспилотникам, не хватает вертолётов для активных боевых действий, но они работают и над этим тоже. В этом году они наконец-то начал и получать в США конвертопланы MV-22 «Osprey» которые до этого летали потихоньку с японскими опознавательными знаками и пилотами в США. Первые партии «дронов» они тоже уже заказали в США.

И конечно – флот. Если сравнить численность боевых кораблей класса «от корвета и выше», то на всех наших флотах будет меньше таких кораблей, чем в ВМС Японии. На одну единицу, правда. Тем не менее, это показатель, потому, что почти все их «единички» в строю, в отличие от нас. С Тихоокеанским флотом японский флот лучше даже не пытаться сравнивать, преимущество по крупным надводным кораблям у японцев более, чем в пять раз. У Японии вторая в мире по численности, и, возможно, первая по качеству противолодочная авиация. О японском противолодочном самолёте Kawasaki P-1 можно сказать только одно – неспециалист просто не сможет поверить в те возможности, которыми обладает эта машина. Сегодня в мире только одна страна способна справиться с Японией на море – США. И только с большими потерями. Китай, возможно, смог бы, но встаёт вопрос качества техники. Флот уровня английского японцы просто порвут на куски.

У РФ в теории есть одно преимущество – атомный подплав. Но атомные подлодки ВМФ будут действовать в невероятно трудных условиях. Что у них получится сделать – вопрос, увы, открытый.

Ремилитаризация

Япония активно развивает десантные силы, чего ранее не было. Япония посылала солдат в Ирак. Япония собиралась в этом году отказаться от конституционного статуса демилитаризованной страны. Возле нас незаметно вырос военный гигант, с которым без ядерного оружия нам не справиться уже сейчас. И нам стоит об этом побеспокоиться.

В прошлом веке мы воевали с Японией пять раз: Русско-японская, интервенция на Дальний Восток, озеро Хасан, Халхин Гол и Вторая Мировая. Это много, забывать про такое нельзя. Японцы тоже помнят про 1945 год и не забыли нам этот удар. Япония имеет к нам территориальные претензии. С апреля 2019 года японские подлодки начали обнаруживать у Камчатки, чего тоже никогда ранее не было. Нам нужно очень хорошо подумать над тем, где и чем закончатся японские приготовления.