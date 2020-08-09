В ДТП с автобусом районе аэропорта Стамбула погибли пять человек

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09.08.2020, 9:48, Новости дня

Рейсовый автобус на автотрассе Кузей Мармара в районе аэропорта Стамбула попал в ДТП, в результате которого погибли пять человек, пострадали 25, сообщила администрация города.

«Пассажирский автобус, следовавший из Карабюка в Стамбул, сегодня в 7.00 (совпадает с мск) врезался в барьерное ограждение моста в районе деревни Чифталан на шоссе Кузей Мармара. На место происшествия незамедлительно были направлены бригады скорой помощи, полиции и пожарных. По предварительной информации, в результате аварии погибли пятеро наших граждан, 25 человек были отправлены в больницу, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе трое детей», – передает сообщение ТАСС.

Ранее в Севастополе легковой Мercedes столкнулся с автобусом, пострадали 14 человек, среди них шестеро детей.



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